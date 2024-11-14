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Haberler Galeri atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler
Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:18

atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler

atv'nin, Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi Holding'ten yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda.

atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

Atv'nin yeni dizisi Holding'ten yeni tanıtım yayınlandı | Video

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atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler

Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında yaşanacak güç savaşları dikkat çekerken kendini bu acımasız dünyanın içinde bulacak olan Aydan'ın neler yaşayacağı da merak konusu oldu.

atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler

"Uğruna insanlığımızdan olduğumuz bu koca krallığı o haramilerle mi paylaşacak?"

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.

atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

Atv ekranına "Holding" geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video

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