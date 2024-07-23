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Haberler Galeri Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel'e oğlu Kuzey'den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:23

Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel'e oğlu Kuzey'den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...

Geçtiğimiz hafta Bali'ye uçan Çağla Şıkel, yaşadığı eşsiz deneyimleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Son olarak muhteşem doğa olaylarına şahit olan ve şelalede ıslanan Çağla Şıkel, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bali tatili biten ve evine geri dönen Çağla Şıkel'i bir sürpriz karşıladı. Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey bakın annesine elleriyle ne yaptı...

Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...

Bir süredir Bali'de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları hayranlarından büyük ilgi gördü. Güzel anne bu süreçte eşsiz deneyimler yaşasa da aklı da çocuklarındaydı...

Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...

Çağla Şıkel, Bali yolunda oğulları Kuzey ve Uzay'dan ilk defa bu kadar uzun süre uzak kalacağını söylerken gözleri dolmuştu...

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Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...

Sayılı gün geçti Çağla Şıkel'in Bali tatili de bitti...

Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...

Son olarak muhteşem doğa olaylarına şahit olan ve şelalede ıslanan Çağla Şıkel, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel’e oğlu Kuzey’den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...

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