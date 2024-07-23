Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:23
Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel'e oğlu Kuzey'den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...
Geçtiğimiz hafta Bali'ye uçan Çağla Şıkel, yaşadığı eşsiz deneyimleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Son olarak muhteşem doğa olaylarına şahit olan ve şelalede ıslanan Çağla Şıkel, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bali tatili biten ve evine geri dönen Çağla Şıkel'i bir sürpriz karşıladı. Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey bakın annesine elleriyle ne yaptı...