Video Yaşam Çağla Şıkel maymunları elleriyle böyle besledi...
Çağla Şıkel maymunları elleriyle böyle besledi...

Çağla Şıkel maymunları elleriyle böyle besledi...

17.07.2024 | 09:55

Bali adasında tatil yapan Çağla Şikel maymunlarla geçirdiği eğlenceli anları Instagram'da paylaştı

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