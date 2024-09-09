Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:28

Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bugün en mutlu günü! Barış Arduç ve Gupse Özay, bugün kızları Jan Asya'nın 2'nci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününde Jan Asya'nın pastası oldukça beğenildi. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya'nın ikinci yaş gününe özel o kutlama!

Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de evlendi.

Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!

Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!

İKİNCİ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

Ünlü çiftin bugün en mutlu günü! Ünlü çift kızlarının ikinci yaş gününü kutladı.

Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya'nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya'nın muhteşem doğum günü pastası!

Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!

PASTASI ÇOK BEĞENİLDİ!

Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününde Jan Asya'nın pastası oldukça beğenildi.

Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!

İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya'nın ikinci yaş gününe özel o kutlama!

SON DAKİKA