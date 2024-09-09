Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya’nın doğum gününü kutladı! İşte Jan Asya’nın muhteşem doğum günü pastası!
'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay’ın bugün en mutlu günü! Barış Arduç ve Gupse Özay, bugün kızları Jan Asya’nın 2’nci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününde Jan Asya’nın pastası oldukça beğenildi. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya’nın ikinci yaş gününe özel o kutlama!
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