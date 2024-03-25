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Haberler Galeri Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 07:43

Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

Atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizide Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü), Aslıhan Malbora (Ela Ataman), Büşra Pekin (Berna Ataman), Halil Babür (Kenan Ataman), Bige Önal (Behice Başgil), Tilbe Saran (Nurten Ataman) ve Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu) oynuyor. Dizi 'Yarım kalmış bir aşk hikayesi, aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?' sorusunun yanıtını arayacak.

Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" bu akşam atv'de.

"Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak."

Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

AKIN AKINÖZÜ

KILIÇ TÜTÜNCÜ

Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

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Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

ASLIHAN MALBORA

ELA ATAMAN

Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

Yaban Çiçekleri 1. Bölüm Fragmanı İZLE! Bu akşam ATV'de başlıyor | Video

Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

TİLBE SARAN

NURTEN ATAMAN

Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır.

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