Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" bu akşam atv'de.

"Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak."