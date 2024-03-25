Beklenen gün geldi heyecan dorukta! Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor!

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile 'Yaban Çiçekleri' bu akşam atv'de. 'Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak.' AKIN AKINÖZÜ KILIÇ TÜTÜNCÜ Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir. ASLIHAN MALBORA ELA ATAMAN Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder. Yaban Çiçekleri 1. Bölüm Fragmanı İZLE! Bu akşam ATV'de başlıyor | Video TİLBE SARAN NURTEN ATAMAN Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır. HALİL BABÜR KENAN ATAMAN Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. BİGE ÖNAL BEHİCE BAŞGİL Avukat olan Behice; kaybetmekten ürken, içten, kırılgan, güvenilir, akıllı biridir. ARİF PİŞKİN İHSAN KULOĞLU İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz. BÜŞRA PEKİN BERNA ATAMAN Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç aşığıdır. Hırslıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin iddialı yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora rollerini ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattılar. Akın Akınözü, karaktere hazırlanırken oyuncu arkadaşlarımla birlikte bol bol fikir alışverişi ve prova yapma şansı buldum. Kılıç rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akınözü, karakterini şöyle anlattı; 'Kılıç, geleneksel ve kasabanın köklü bir ailesinden geliyor. Dürüst, güvenilir, kendi doğruları olan, bunlardan da taviz vermeyen ve asıl serveti ilişkileri olan, güçlü bir karakter. Okumaya gittiği İstanbul'daki şehir hayatının, kendi kasaba değerleri ile uyuşmaması yüzünden memleketine geri dönüyor. Bu da okumaya birlikte gittiği çocukluk aşkı Ela ile aralarına giren ilk ciddi engellerden biri oluyor. Sonradan her ikisi de başka yönlere gitse de beklenmedik bir gelişme Kılıç ve Ela'yı yine bir araya getiriyor.' İzleyiciyi her bölümde duygusal olarak etkileyecek, samimi, sıcak ve merak uyandıran bir hikaye anlatacaklarını söyleyen başarılı isim, hazırlık süreçlerini de şu şekilde özetledi; 'Sete çıkmadan önce hem yönetmenlerimizle hem de oyuncu arkadaşlarımla birlikte bol bol fikir alışverişi ve prova yaparak karaktere hazırlanabilme imkanı buldum. Zeynep Günay ile tekrar çalışmak ise bu süreci ayrıca keyifli ve anlamlı kıldı. Yapım ekibinden yönetmenlerine, oyuncu kadrosundan teknik ekibine kadar herkesin yüksek özveri ve uyumla çalışıyor olmasının, ekrana ve izleyiciye de yansıyacağını düşünüyorum.' Yaban Çiçekleri bu akşam başlıyor! Akın Akınözü 'Kılıç' karakterine hayat veriyor | Video 'Okur okumaz sevdim Ela'nın karakterini ve Kılıç ile olan ilişkisini sevdim.' İlk kez bir avukatı canlandıran Malbora karakterini şöyle anlattı; 'Ela, başarılı bir avukat. Biraz hırçın ama ne istediğini bilen güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran mücadeleci bir kadın.' Ela ile mücadele şeklinin benzediğine dikkat çeken oyuncu; senaryoda en çok Ela'nın Kılıç ile olan yarım kalan hikayesini sevmiş. 'Ela saklamaya çalışsa da aslında hala aşk acısı çekiyor ve kalbi kırık. Okur okumaz sevdim Ela'yı ve aşklarının türünü Kılıç ile olan ilişkisini sevdim.' Hazırlık sürecine dair ise şunları söyledi; 'Projeye Zeynep Günay ile hazırlandık her şeyi onunla inşa ettik. Provalarda karakteri birlikte ortaya çıkarttık. İnsanları gerçekçi içine alacak bir hikaye bekliyor.' Yaban Çiçekleri bu akşam başlıyor! Aslıhan Malbora, 'Ela' karakterini anlattı | Video 'Öykü, bütün hayatını sorgulayacak bir etkileyici başlangıçla açılıyor' Hikayeyi çok fazla ipucu vermeden özetleyen Tilbe Saran şunları paylaştı; 'Yaban Çiçekleri ilk bölümden çok güçlü bir parçalanma ile başlıyor. Ben Ataman ailesinin annesi Nurten'e hayat veriyorum. Nurten'in kendini güvende hissettiği dünyası hiç beklemediği bir an ve şekilde yıkılıyor. Bildiği, tanıdığı her şeyi kaybediyor. Öykü, bütün hayatını sorgulayacak bir etkileyici başlangıçla açılıyor. Bende nasıl gelişeceğini merakla bekliyorum.' Role hazırlık sürecini ise bu şekilde özetledi; 'Kreatif danışmanımız olarak Zeynep Günay ve yönetmenimiz Aydın bulut ile çalıştık karaktere. Zeynep benim hep çalışmak istediğim bir isimdi zaten. Birlikte konuşarak karakteri oluşturduk. Nurten, doğal yaşayan, doğa ile iç içe olmayı seven bir kadın. Güçlü bir kadın çocuklarına sahip çıkan ayakları yere basan etrafı tarafından saygı duyulan bir kadın onu oynamayı sevdim. Umarım izleyici de sever.' Arif Pişkin karakterini şöyle özetledi; 'İhsan Kuloğlu'nu canlandırıyorum. Kendisi kasabanın zenginlerinden herkesin çekindiği güçlü bir adam.' Hikayede izleyiciyi ise şunların beklediğini söyledi; 'Ege kasabasında geçen bir aşk hikayesi ama entrikalar ve sırlarla örülü, içinde aile ilişkilerine dair pek çok gerçekliği de barındırıyor. İzleyici bir sonraki bölümü merakla bekleyecek.' Hazırlık dönemine dair ise bu şekilde anlattı; 'Normalde ben setten önce kendimde hazırlık yaparım ama su sefer öyle olmadı. Yönetmenimizle konuşarak sette çekim esnasında paslaşarak çıkarttık.' Yaban Çiçekleri'nin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dik başlı karakteri Kenan'a ve projeye dair konuştu. Kenan'ın çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyleyen Babür, hikayeye dair şunları paylaştı; 'Kenan, Ataman ailesinin erkek evladı, iyi ve köklü bir ailenin çok iyi yetişmiş bir oğlu. Biraz başına da buyruk bir karakter. Hayatın gerçeklerinden biraz kopuk onun büyümesi ve bu gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz.' Rolünün kendisine en cazip gelen yönleri için ise şunları söyledi; 'Hikayeden çok nasıl yazıldıklarına, gerçekliğine bakarım. Beni bu diyaloglar ve Zeynep Günay ile çalışmak heyecanlandırdı. Provalar yaptık ve Zeynep Hoca ile çok çalıştık. Doğaçlama yapıp üzerinde çok çalıştığımız provalar gerçekleştirdik.' Sevilen oyuncu, izleyiciyi ise nelerin beklediğini dair ise şunları söyledi; 'Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak 'Yaban Çiçekleri' şimdiden iyi seyirler diliyorum. 25 Mart Pazartesi atv'de görüşmek üzere.'