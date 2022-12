Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ekabir’i Erkan Can: İyi niyetimin kurbanı oldum, çok para kaybettim...

1990'lı yılların başında atv'de yayınlanan 'Mahallenin Muhtarları' dizisiyle tanınan ve daha sonra yer aldığı projelerle geniş kitlelere ulaşmayı başaran usta oyuncu Erkan Can, yine atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Komedi ile başladığı ekran macerası yıllar içinde ağır abi rollerine evrilen Can, şu sıralar atv'nin iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alıyor. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in eski dostu olan Ekabir'e hayat veren Can, 'Oktay'la biz, aynı Ekabir'le Cezayir gibi çok eski dostuz. 38 yılık eski arkadaşız. Bu dizide olmamın en büyük sebebi Oktay'la eskiye dayanan arkadaşlığımız' dedi. Dostluklara çok önem verdiğini söyleyen Can, sanat hayatında 48 yılı devirdi. Sinema, dizi ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi olan Can, 'Ünlü olma duygusunu 16 yaşından beri yaşıyorum ama şöhretin büyüsüne kapılmadım' diyor.