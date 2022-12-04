Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
07:39
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ekabir'i Erkan Can: İyi niyetimin kurbanı oldum, çok para kaybettim...
Ünlü oyuncu Erkan Can, atv ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Ekabir karakteriyle dahil oldu. 38 yıllık arkadaşı Oktay Kaynarca ile aynı dizide rol alan oyuncu Erkan Can, "Bu dizide olmamın en büyük sebebi Oktay'la eskiye dayanan arkadaşlığımız" dedi. Erkan Can, ilginç bir itirafta da bulundu: "Geçmişte çok para kaybettim. Birilerine kefil olup çok yara aldım. İyi niyetimin kurbanı oldum." İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ekabir'i Erkan Can'ın çok özel açıklamaları...