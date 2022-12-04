Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ekabir’i Erkan Can: İyi niyetimin kurbanı oldum, çok para kaybettim...

Parayla ilişkiniz nasıl?

Çok para odaklı bir yapım yok. Geçmişte çok paralar da kaybettik. İyi niyetimizin kurbanı olduk. Birilerine kefil olduk, buralardan çok yaralar aldık. Ama zamanında şöyle zorluk çektik diye yakınmayı sevmem. Onlar hep benim kazanımım, dersler çıkardık. Mesela okulda okurken Olgun (Şimşek) Erdal (Tosun) Gürdal (Tosun) Oktay (Kaynarca) aynı evde kaldığımız dönemlerde aldığımız parayı paylaşırdık. O zamanlar Erdallar dublaj yapıyordu, ben çocuk oyununda oynuyordum. Kazandığımızı ortaya koyardık. Cihangir'de Erdalların evinde çok yaşadım. Annesi Sevim teyzenin emeği çoktur üzerimizde. Çok besledi yedirdi doyurdu bizi. O ev bize 7/24 açıktı. Kızlı erkekli 10-15 kişi yattığımız olurdu. O yokluğa rağmen muhteşem günler güzel kardeşlikler yaşadık. Enseyi hiç karartmadan bugünlere kadar geldik.



20'Lİ YAŞLARA DÖNMEK İSTERDİM



Hiç hırsınız olmadı mı o dönemlerde?

Olmadı. Çok isyan da etmedim, zamanı geldiğinde olur. Biraz da hayat felsefem odur. Çok hırsım da yok. Olursa olur, olmazsa kafama takmam nasip değilmiş derim.

İnsan yaş aldıkça huysuz olur derler. Yaş almayı kafaya takar mısınız?

Kafama takmıyorum ama dersen ki bana hangi yaşa dönmek istersin 20 ile 23 arasına derim. Genç enerjik, yerimizde duramadığımız dönemler... Şimdi 65 yaşındayım. Tabi, ara sıra huysuzluklarımız oluyor ama komik yapıyorum onları. Kırmadan dökmeden yapmaya çok dikkat ediyorum. En korktuğum şey yanlış anlaşılmak. Ona çok dikkat ederim. Tek derdim kızıma iyi bir gelecek sağlamak. Biz gittikten sonra kimseye muhtaç olmasın yeter. Bana bu saatten sonra para lazım değil. Bir tas çorba içecek kapımız çok.