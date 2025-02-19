Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Ünlü şarkıcı sevindiren haberi hayranlarıyla paylaştı. Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullandı.

Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!