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Haberler Galeri Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:37

Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Ünlü şarkıcı Şimal'e 2021 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör tespit edilmişti. Hem kendisi, ailesi, hem de hayranları şarkıcının sağlığı konusunda endişe etmişti. Ünlü şarkıcı ciddi bir ameliyat geçirdi. Şarkıcı, bugün gittiği kontrolden duygusal bir paylaşım yaptı.

Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Yaşadığı zorluklarla magazin gündemine gelen ünlü şarkıcıdan sevindiren haber geçtiğimiz aylarda geldi.

Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

İlk olarak meme kanseri teşhisi konan Şimal'e kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanmış ve şarkıcı sağlığına kavuşmuştu.

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Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Daha sonra ünlü şarkıcı, rutin kontroller sırasında, beyin tümörü tespiti ile hayatının şokunu yaşamıştı.

Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Ciddi bir ameliyat geçiren Şimal, bugün rutin kontroller için hastaneye gitti.

Beyninde tümör tespit edilmişti! Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Ünlü şarkıcı sevindiren haberi hayranlarıyla paylaştı. Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullandı.

Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

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