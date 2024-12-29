Kanseri ikinci kez yenen şarkıcı Şimal'in "Yeniden doğuşuna" pasta kesildi | Video
Şarkıcı Şimal, 2022 yılında yakalandığı meme kanserini uzun çabalar sonucunda yenmiş, rutin kontrolleri sırasında da beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Müjdeli haberi birkaç gün önce veren güzel şarkıcı kanseri yendiğini açıklamıştı. Verdiği mutlu haber karşısında gündem olan Şimal’e hayranlarından tebrik mesajı yağmıştı. Şimdi de sağlıklı bir döneme giren başarılı şarkıcıya, arkadaşlarından ‘yeniden doğuşuna’ pasta kesildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
00:11
00:17
Ünlü şarkıcı Ceylan spor yaptığı anları paylaştı | Video 26.12.2024 | 13:06
01:01
00:16
Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli halleri: "Çocuğu parka götürdük" | Video 24.12.2024 | 15:20
00:51
00:12
Soner Sarıkabadayı ikinci çocukla birlikte imaj tazeledi! İşte yeni imajı! 23.12.2024 | 11:50
00:16
Survivor Sahra Işık, bebeğinin cinsiyetini Paris'te açıkladı | Video 23.12.2024 | 10:06
00:25
00:16
00:29
00:33
00:12
02:46
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama | Video 16.12.2024 | 12:30
02:07
Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı | Video 16.12.2024 | 10:06
00:27
Hülya Avşar’dan aşk itirafı! “Milattan önce…” 15.12.2024 | 12:12
00:15
İdo Tatlıses’ten minik ikizleriyle kalpleri ısıtan eğlenceli anlar! 15.12.2024 | 09:30
00:11
Mert Demir'in ünlü güzelle göz göze şarkı söylemesi gündem oldu | Video 12.12.2024 | 14:02
00:38
Ebru Şallı markette pilates yaptı, takipçilerinden tepki gecikmedi | Video 12.12.2024 | 12:35
00:46
Tanyeli'den yeni paylaşım: "En yakın dostlarım" | Video 12.12.2024 | 10:57