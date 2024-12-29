Kanseri ikinci kez yenen şarkıcı Şimal'in "Yeniden doğuşuna" pasta kesildi | Video

Şarkıcı Şimal, 2022 yılında yakalandığı meme kanserini uzun çabalar sonucunda yenmiş, rutin kontrolleri sırasında da beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Müjdeli haberi birkaç gün önce veren güzel şarkıcı kanseri yendiğini açıklamıştı. Verdiği mutlu haber karşısında gündem olan Şimal’e hayranlarından tebrik mesajı yağmıştı. Şimdi de sağlıklı bir döneme giren başarılı şarkıcıya, arkadaşlarından ‘yeniden doğuşuna’ pasta kesildi.