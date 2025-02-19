Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!

Ünlü şarkıcı Şimal’e 2021 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör tespit edilmişti. Hem kendisi, ailesi, hem de hayranları şarkıcının sağlığı konusunda endişe etmişti. Ünlü şarkıcı ciddi bir ameliyat geçirdi. Şarkıcı, bugün gittiği kontrolden duygusal bir paylaşım yaptı.