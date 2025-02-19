Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı!
Ünlü şarkıcı Şimal’e 2021 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör tespit edilmişti. Hem kendisi, ailesi, hem de hayranları şarkıcının sağlığı konusunda endişe etmişti. Ünlü şarkıcı ciddi bir ameliyat geçirdi. Şarkıcı, bugün gittiği kontrolden duygusal bir paylaşım yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Türkan Şoray evinin bahçesinde kar keyfi yaptı! 19.02.2025 | 19:05
00:06
Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı! 19.02.2025 | 18:07
00:54
01:08
01:08
Şeyma Subaşı kazancını nereye yatırdığını tek tek anlattı | Video 19.02.2025 | 11:26
00:16
Dedesini kaybeden Petek Dinçöz gözyaşına boğuldu | Video 19.02.2025 | 10:29
00:24
00:15
00:20
Eski model Kübra Küçük'ten ezana saygısızlık | Video 18.02.2025 | 15:03
00:16
Zeynep Tuğçe Bayat minik oğluna şarkı yazdı | Video 18.02.2025 | 11:17
00:39
00:27
02:20
Şeyma Subaşı’ndan samimi itiraf: Hata yaptırıldım, öğreniyorum! 17.02.2025 | 22:39
51:54
Şeyma Subaşı’ndan samimi itiraf: Hata yaptırıldım, öğreniyorum! 17.02.2025 | 22:28
00:21
Buse Varol sazı eline aldı, Alişan o anları paylaştı | Video 17.02.2025 | 14:37
00:30
00:06
00:17
Türkücü Ceylan sahne öncesi paylaştı! Takipçileri tanıyamadı | Video 16.02.2025 | 16:23
00:21