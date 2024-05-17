Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın aşkı yeniden alevlendi!

Konuşulanlara göre; Serenay, Mert Demir ile değil, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aşk yaşıyormuş! Yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından 2020'de ayrılan Serenay ile Cem, dört yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlamış.