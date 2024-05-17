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Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 07:22

Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı yeniden alevlendi!

Özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba bir iddia magazin kulislerinde konuşuluyor. Serenay, Mert Demir ile değil, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aşk yaşıyormuş! Yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından 2020'de ayrılan Serenay ile Cem, dört yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlamış. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmazı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın aşkı yeniden alevlendi!

SERENAY-CEM AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ!

Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı, son günlerde magazin gündemini bir hayli meşgul ederken acayip bir dedikodu kulağıma geldi.

Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın aşkı yeniden alevlendi!

Konuşulanlara göre; Serenay, Mert Demir ile değil, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aşk yaşıyormuş! Yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından 2020'de ayrılan Serenay ile Cem, dört yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlamış.

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Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın aşkı yeniden alevlendi!

Önce bu dedikoduya inanmadım, farklı çevrelerden aynı şeyi duyup bir de üstüne Serenay'ın, başrolünde oynadığı dizinin geçen haftaki prömiyerinin ardından soluğu Cem'in evinde aldığı detayı da kulağıma gelince "Olabilir" dedim.

Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın aşkı yeniden alevlendi!

Aslında, ardı ardına gelen, "Serenay ile bir şarkısında düet yaptığı müzisyen Mert Demir reklam aşkı yaşıyor" ve "Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil'den ayrıldı" haberleri de bu dedikoduları doğrular nitelikte.

Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın aşkı yeniden alevlendi!

Ben magazin dünyasında öyle şeylere şahit oldum ki, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı yeniden başladıysa şaşırmam. Vallahi ben dedikoducuların yalancısıyım, gerçeği de yakında öğreniriz.

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