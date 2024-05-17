Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
07:22
Bir acayip dedikodu! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı yeniden alevlendi!
Özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba bir iddia magazin kulislerinde konuşuluyor. Serenay, Mert Demir ile değil, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aşk yaşıyormuş! Yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından 2020'de ayrılan Serenay ile Cem, dört yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlamış. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmazı kaleme aldı. İşte o yazı…