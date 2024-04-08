Video Magazin Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video

08.04.2024 | 15:33

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülendi.

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