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Haberler Galeri Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 22:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 22:56

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile meslektaş eşi Cansel Elçin, bir ay kadar önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından da bir film galasında boy gösterdi. Zeynep Tuğçe Bayat'ın yeni doğum yapmasına rağmen verdiği kilolar ve fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!

2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışan oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturdu.

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!

İkili, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

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Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!

Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!

Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bebeklerine kavuştu.

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!

"HOŞ GELDİN ATLAS"

Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu. Oğullarıyla hastanede verdikleri ilk pozu da paylaşan oyuncu çifte binlerce tebrik mesajı geldi.

Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı