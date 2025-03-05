Giriş Tarihi: 05.03.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
22:56
Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından fit haliyle galada boy gösterdi!
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile meslektaş eşi Cansel Elçin, bir ay kadar önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, önce minik bebeğiyle paylaşım yaptı ardından da bir film galasında boy gösterdi. Zeynep Tuğçe Bayat'ın yeni doğum yapmasına rağmen verdiği kilolar ve fit hali de dikkatlerden kaçmadı.