Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti dört gözle bekledikleri bebekleri Atlas'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından sık sık paylaşım yapan Cansel Elçin, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Oğluyla eğlenceli anlarını paylaşan oyuncunun mutlu hali yüzleri gülümsetti.
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