Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı
Ünlü oyuncu Cansel Elçin yeni doğan oğlu Atlas ile videosunu sosyal medyada paylaştı. O anlara beğeni ve yorum yağdı.
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