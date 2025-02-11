Video Magazin Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı
Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı

Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı

11.02.2025 | 09:04

Ünlü oyuncu Cansel Elçin yeni doğan oğlu Atlas ile videosunu sosyal medyada paylaştı. O anlara beğeni ve yorum yağdı.

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