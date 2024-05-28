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Haberler Galeri Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den 'Mutluyuz' pozu! El ele, göz göze...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:52

Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den 'Mutluyuz' pozu! El ele, göz göze...

Ceyda Düvenci aşk sarhoşu oldu! Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede son bulan Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete son olarak Nükhet Duru'nun doğum günü kutlamasında ortaya çıktı. El ele, göz göze düşman çatlatan yeni sevgililer Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi...

Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den ’Mutluyuz’ pozu! El ele, göz göze...

Sanatçı Nükhet Duru 70. yaşını yakın dostlarının katıldığı eğlenceli bir gece ile kutladı. Nükhet Duru'nun yaş gününe Ceyda Düvenci de sevgilisi Güçlü Mete ile katıldı.

Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den ’Mutluyuz’ pozu! El ele, göz göze...

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ayrılığın ardından "Hayat boyu yalnızlık çekilmez" diyen Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı.

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Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den ’Mutluyuz’ pozu! El ele, göz göze...

Ceyda Düvenci aşk sarhoşu oldu! Çiçeği burnunda aşıklar Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete son olarak Nükhet Duru'nun doğum günü kutlamasında ortaya çıktı.

Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den ’Mutluyuz’ pozu! El ele, göz göze...

El ele, göz göze düşman çatlatan yeni sevgililer Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi... Ceyda Düvenci sosyal medyadan "Mutluyuz" dedi...

Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den ’Mutluyuz’ pozu! El ele, göz göze...

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'ye aşk yaradı... Ceyda Düvenci yeni sevgilisi Güçlü Mete'ye aşkını haykırdı...

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