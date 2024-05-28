Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
14:52
Çiçeği burnunda aşıklar görücüye çıktı! Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den 'Mutluyuz' pozu! El ele, göz göze...
Ceyda Düvenci aşk sarhoşu oldu! Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede son bulan Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete son olarak Nükhet Duru'nun doğum günü kutlamasında ortaya çıktı. El ele, göz göze düşman çatlatan yeni sevgililer Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi...