Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
10:36
Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı! ‘Çocuklar ölmesin’ demek tribünlere oynamakmış!
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen geçtiğimiz günlerde Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. Saldırının ardından 1.4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a dikkat çekmek için söylenen "All Eyes On Rafah" (Tüm gözler Refah'ta) yazılı şablon hikâye, Instagram'da 37 milyondan fazla paylaşıldı. Türkiye'den birçok ünlü de bu katliama sessiz kalmazken Defne Samyeli'nin Filistin çıkışı tepki çekti.