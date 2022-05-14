Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti magazin gündeminden düşmüyor. Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili paylaşım ile kutladı. Evlilik teklifi aldığı günden bir kare ile paylaşımda bulunan Demet Özdemir aşkını "Sana söyledim, seversem görersin" sözleri ile haykırdı.