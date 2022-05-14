Giriş Tarihi: 14.05.2022 17:10
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
17:17
Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan güzel oyuncu Demet özdemir, şu sıralar evlilik arefesinde. Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili bir paylaşımla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla, takipçilerini büyüledi. Sarı ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren güzel oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...