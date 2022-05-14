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Haberler Galeri Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 17:17

Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan güzel oyuncu Demet özdemir, şu sıralar evlilik arefesinde. Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili bir paylaşımla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla, takipçilerini büyüledi. Sarı ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren güzel oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifine "Evet' demişti. Düğün için kolları sıvayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hayranlarını sevindirmişti.

Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti magazin gündeminden düşmüyor. Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili paylaşım ile kutladı. Evlilik teklifi aldığı günden bir kare ile paylaşımda bulunan Demet Özdemir aşkını "Sana söyledim, seversem görersin" sözleri ile haykırdı.

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Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Sosyal medya hesabı Instagram'da 15milyon takipçisi bulunan Özdemir, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak sarı ceketiyle 3 karesini paylaştı.

Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı

Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Özdemir, sosyal medyayı yıktı.

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