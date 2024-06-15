Deniz Akkaya'dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! "Kızın başına bela oldu değil mi?"

"KIZIN BAŞINA BELA OLDU DEĞİL Mİ?"

Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi?"

"İÇİNDEN TESTEREYLE GEÇECEĞİM"

"Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler."

"İÇLER ACISI BİR BABA MÜSVEDDESİ"

"Kızımın halen telefon şifresini vermediğini hatırlatmak isterim ikinci telefonda bulduk biliyorsunuz. O konuyla ilgili yapacaklarımız ayrı konu. Ancak utanmadan hala bana dil uzatan kepazelerin içinden geçmem dışında, size belki yüzünüz kızarır diye her sene çocuğu ödemediği okul paralarını annesine ödetmeye çalışırken nasıl yalvarttığında belgesini paylaşıyor olacağım. Bundan sonra saklamak yok. Saklaya saklaya yaptığınız paralı haberlerle olayı siz buraya getirdiniz. Bu telefonun şifresi kapanmadan önce aldığım görüntülerden bir tanesi. İçler acısı bir baba müsveddesi. Bana dil uzatırken bu mesaj aklınıza gelsin olur mu.