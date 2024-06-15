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Haberler Galeri Deniz Akkaya'dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! "Kızın başına bela oldu değil mi?"
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:29

Deniz Akkaya'dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! "Kızın başına bela oldu değil mi?"

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi. Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Deniz Akkaya konuyla ilgili bakın neler dedi…

Deniz Akkaya’dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! Kızın başına bela oldu değil mi?

Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babasına teslim edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, kızının velayet hakkının kendisinde olduğunu, bu yazı babasıyla geçirmesine izin verdiğini belirtti.

Deniz Akkaya’dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! Kızın başına bela oldu değil mi?

Bir süredir Sosyal Hizmetlerde kalan Ayşe'nin velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile mahkemesi kuruduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtildi. Raporda, Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer aldı.
BABASIYLA KALMAK İSTEDİ
Mahkeme, Ayşe'nin babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanından devam etmek isteğini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, Ayşe'nin Sosyal Hizmetlerden ayrılarak baba Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verdi.

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Deniz Akkaya’dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! Kızın başına bela oldu değil mi?

"KIZIN BAŞINA BELA OLDU DEĞİL Mİ?"

Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi?"

"İÇİNDEN TESTEREYLE GEÇECEĞİM"

"Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler."

"İÇLER ACISI BİR BABA MÜSVEDDESİ"

"Kızımın halen telefon şifresini vermediğini hatırlatmak isterim ikinci telefonda bulduk biliyorsunuz. O konuyla ilgili yapacaklarımız ayrı konu. Ancak utanmadan hala bana dil uzatan kepazelerin içinden geçmem dışında, size belki yüzünüz kızarır diye her sene çocuğu ödemediği okul paralarını annesine ödetmeye çalışırken nasıl yalvarttığında belgesini paylaşıyor olacağım. Bundan sonra saklamak yok. Saklaya saklaya yaptığınız paralı haberlerle olayı siz buraya getirdiniz. Bu telefonun şifresi kapanmadan önce aldığım görüntülerden bir tanesi. İçler acısı bir baba müsveddesi. Bana dil uzatırken bu mesaj aklınıza gelsin olur mu.

Deniz Akkaya’dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! Kızın başına bela oldu değil mi?

İLK PAYLAŞIM

15 yaşındaki Ayşe'nin babası Sosyal Hizmetler Kurumu ya da annesinin yanında kalmasını istemediğini belirterek, Aile Mahkemesi'ne başvurarak velayet talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 4. Aile Mahkemesi, A.Ö'nün babasına teslim edilmesine ve Ayşe'nin babası ile kalarak eğitimine de babasının yanında devam etmesine karar verildi.

"AYŞE'NİN YENİ HAYATI"

Avukat Şeyda Yıldırım'dan da ilk paylaşım geldi ve Yıldırım paylaşımına "Ayşe'nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir." notunu düştü.

Deniz Akkaya’dan velayet iddialarına yanıt! Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi! Kızın başına bela oldu değil mi?

"ÖLMEDEN CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN!"

Deniz Akkaya, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı velayet davası açmak için ikna etmiş. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Senelerce babamın uyguladığı şiddeti, yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim" diyerek babasına ateş püskürmüştü.

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