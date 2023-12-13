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Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:07

Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Bilal Hancı "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu. Tüm bunların ardından Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalayan Esin Çepni, yeni aşka yelken açtı. Çepni, sevgilisiyle aşk dolu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı’nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

"Kafalar" grubunun üyelerinden Bilal Hancı, Esin Çepni ile birlikteliğini iki yıl önce nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını duyurmuştu.

Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı’nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeyi tercih eden Hancı ile Çepni, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı’nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

Ancak geçen günlerde Esin Çepni'nin yaptığı bir paylaşım, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı’nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

Esin Çepni, ihanete uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı’nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

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