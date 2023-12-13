Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:07

Esin Çepni yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Bilal Hancı "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu. Tüm bunların ardından Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalayan Esin Çepni, yeni aşka yelken açtı. Çepni, sevgilisiyle aşk dolu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.