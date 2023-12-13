Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni yeni aşkını ilan etti! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı | Video

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Bilal Hancı "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu. Tüm bunların ardından Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalayan Esin Çepni, yeni aşka yelken açtı. Çepni, sevgilisiyle aşk dolu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.