Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:08
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen ünlülerden! Sık sık paylaşım yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımlarıyla yeniden ilgi odağı oldu. Dün ünlü çift, karavandan aşk pozu paylaşırken bugün ise yine ilgi odağı olan bir poz paylaştı. Paylaşımı gören takipçiler ise yorum üstüne yorum yaptı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in o paylaşımı!