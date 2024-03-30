Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

İŞTE O PAYLAŞIM: "SİZİ BİRLİKTE GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Ünlü çiftin hayranları ise paylaşıma yorum yağdırdı. Takipçiler, 'Sizi birlikte görmek çok güzel', 'Herkes biraz güzellik görsün' ve 'çok güzelsiniz' gibi yorumlarda bulundu.