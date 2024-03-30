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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:08

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen ünlülerden! Sık sık paylaşım yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımlarıyla yeniden ilgi odağı oldu. Dün ünlü çift, karavandan aşk pozu paylaşırken bugün ise yine ilgi odağı olan bir poz paylaştı. Paylaşımı gören takipçiler ise yorum üstüne yorum yaptı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in o paylaşımı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, aşklarıyla herkese örnek olan çiftlerden! Her yaptıkları dikkat çeken çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

BİRLİKTE BİR PROJEDE YER ALDILAR

Sette başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

BUGÜN YENİ PAYLAŞIM YAPTILAR

Dün karavandan aşk pozu paylaşan çift, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi topladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

SETTEN İLK PAYLAŞIM!

Bugün de setten paylaşım yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, pozuyla beğeni aldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yepyeni set pozu! Takipçilerden yorum yağdı: Sizi birlikte görmek çok güzel!

İŞTE O PAYLAŞIM: "SİZİ BİRLİKTE GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Ünlü çiftin hayranları ise paylaşıma yorum yağdırdı. Takipçiler, 'Sizi birlikte görmek çok güzel', 'Herkes biraz güzellik görsün' ve 'çok güzelsiniz' gibi yorumlarda bulundu.

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