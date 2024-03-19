Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, evinin manzarasını paylaştı. Evinin bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in evlerinin o manzarası!
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