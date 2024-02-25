Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!
Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le aynı reklam filminde yer alarak hayranlarını şaşırtan Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem'le güzel havanın fırsatını bilerek keyif yaptı. Ünlü oyuncu, sıfır makyaj hallerini hayranlarının beğenisine sundu. İşte Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve minik oğlu Kerem'in sevimli o anları!
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