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Haberler Galeri Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 22:06

Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." sözleriyle duyurdu. Ünlü yapımcının eski eşi, İlker İnanoğlu'nun annesi ünlü oyuncu Filiz Akın da bir taziye mesajı yayınladı. İşte Filiz Akın'ın duygu dolu bir o kadar da anlamlı mesajı!

Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

Türk sinemasının çınarlarından Türker İnanoğlu 88 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

TÜRKLER İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca paylaşımında, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

FİLİZ AKIN'DAN TAZİYE MESAJI!

Ünlü yapımcının eski eşi, İlker İnanoğlu'nun annesi ünlü oyuncu Filiz Akın da acı haberi aldıktan sonra bir taziye mesajı yayınladı.

Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

"BAY SİNEMA YOK ARTIK!"

Usta oyuncu Filiz Akın paylaşımında, "Biraz önce öğrendim ki hayatında sinemayı pek çok şeyden fazla sevmiş, Yeşilçam döneminden bugüne kadar prodüktör hiç ama hiç kimse kalmadı yaşayanlar arasından maalesef belki de sonuncusunu, oğlumun babasını kaybetmişiz. Başta eşi, çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinemaseverlerin başı sağ olsun. 'Bay Sinema' maalesef yok artık!" ifadelerini kullandı.

Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

FİLİZ AKIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ: İLAÇ ALMAM GEREKEN ÇOK GÜN VAR!

Ayrıca Filiz Akın, bugün kendi sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Ünlü oyuncu, "Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş" ifadelerini kullandı.

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