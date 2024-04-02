Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!

FİLİZ AKIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ: İLAÇ ALMAM GEREKEN ÇOK GÜN VAR!

Ayrıca Filiz Akın, bugün kendi sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Ünlü oyuncu, "Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş" ifadelerini kullandı.