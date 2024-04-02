Giriş Tarihi: 02.04.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
22:06
Filiz Akın eski eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı! Filiz Akın: Maalesef yok artık!
Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." sözleriyle duyurdu. Ünlü yapımcının eski eşi, İlker İnanoğlu'nun annesi ünlü oyuncu Filiz Akın da bir taziye mesajı yayınladı. İşte Filiz Akın'ın duygu dolu bir o kadar da anlamlı mesajı!