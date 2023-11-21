Filiz Akın’dan kötü haber! Filiz Akın hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Hayranlarını üzen Filiz Akın, bugün hastaneye kaldırıldı. Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu hastanede odasından paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte Filiz Akın'ın o paylaşımı!