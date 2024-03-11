Filiz Akın’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama! Filiz Akın: İyileşmem için…
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncu Filiz Akın, bugün sosyal medya üzerinden son sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken o açıklaması!
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