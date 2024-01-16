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Haberler Galeri Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 19:06

Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, geçtiğimiz bir gün ödül törenine katıldı. Ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki Gökhan Özen, yüzündeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi topladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündeminde yer alan haberlerle ilgili bugün kişisel hesabından bir video çekerek açıklama yaptı. Gökhan Özen'in açıklamaları dikkat çekti. İşte Gökhan Özen'in o açıklamaları!

Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

"Aramazsan Arama", "Dayanamam", "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarıyla ünlenen Gökhan Özen, bir süredir Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Gökhan Özen, geçtiğimiz gün ödül töreni için Türkiye'ye geldi.

Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Ünlü şarkıcı Türkiye'ye gelir gelmez magazin gündeminde yer aldı.

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Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİYLE SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Gecede 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü de alan 44 yaşındaki şarkıcı, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu halleri de sosyal medyada geniş yer buldu.

Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

KİŞİSEL HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Elmacık kemiklerine botoks yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı ileri sürülen Gökhan Özen, iddialar sonrası bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Ünlü şarkıcının açıklamaları ise dikkat çekti.

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