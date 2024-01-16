Gökhan Özen’den estetik açıklaması! Gökhan Özen: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

"Aramazsan Arama", "Dayanamam", "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarıyla ünlenen Gökhan Özen, bir süredir Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Gökhan Özen, geçtiğimiz gün ödül töreni için Türkiye'ye geldi.