Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!

Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, konser için Türkiye'ye geldi. Konser öncesi gazetecilere röportaj veren 44 yaşındaki Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi çekti. Geçtiğimiz gün Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim de sosyal medyanın diline düşmüştü. İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim!