Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim!
Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, konser için Türkiye'ye geldi. Konser öncesi gazetecilere röportaj veren 44 yaşındaki Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi çekti. Geçtiğimiz gün Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim de sosyal medyanın diline düşmüştü. İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
01:41
01:00
Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ın sevimli hallerini paylaştı | Video 10.01.2024 | 15:13
01:47
00:18
05:59
Duayen sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.01.2024 | 16:22
05:47
Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video 06.01.2024 | 10:01
00:16
00:18
Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video 05.01.2024 | 10:29
00:43
Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! | Video 01.01.2024 | 12:56
00:21
00:29
Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin sevimli hallerine beğeni yağdı | Video 29.12.2023 | 10:09
00:31
01:30
00:57
00:44
00:22
Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin, sevenlerine video gönderdi | Video 25.12.2023 | 10:33
03:47
01:28