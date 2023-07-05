Giriş Tarihi: 05.07.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 14:38

Görenler tanıyamıyor! Eski Survivor Duygu Bal estetikle bambaşka biri olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor!

Survivor Türkiye yarışmasının eski yarışmacıları sosyal medyada araştırılıyor, son halleri merak ediliyor. Survivor yarışmasındayken doğal halleriyle gördüğümüz ünlü isimlerin programdan sonraki hallerini takipçileri tanımakta güçlük çekiyor. Sosyal medyaya damga vuran isimlerden biri de Duygu Bal oldu. Estetikle bambaşka biri olan Duygu Bal'ı görenler tanımakta zorlanıyor. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı. İşte değişimiyle ağızları açık bırakan Survivor Duygu bakın şimdi ne yapıyor!