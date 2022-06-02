Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

'Zalim İstanbul' dizisindeki Ceren karakteriyle yıldızı parlayan Bahar Şahin sosyal medyada aşk haberleriyle gündem oldu. Daha önce 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan genç oyuncu Bahar Şahin gönlünü Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusu Dorukhan Toköz'e kaptırmıştı. Bahar Şahin, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan çift kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İşte tüm detaylar…