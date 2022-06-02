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Haberler Galeri Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:19

Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

'Zalim İstanbul' dizisindeki Ceren karakteriyle yıldızı parlayan Bahar Şahin sosyal medyada aşk haberleriyle gündem oldu. Daha önce 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan genç oyuncu Bahar Şahin gönlünü Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusu Dorukhan Toköz'e kaptırmıştı. Bahar Şahin, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan çift kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İşte tüm detaylar…

Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan güzel oyuncu Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı. Bahar Şahin aşk yeminini ise kendisi gibi oyuncu Oktay Çubuk'la bozdu.

Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan güzel oyuncu Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı. Bahar Şahin aşk yeminini ise kendisi gibi oyuncu Oktay Çubuk'la bozdu.

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Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

Geçtiğimiz sene Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile ayrılan oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Bebek'te yeni sevgilisi ile görüntülendi. Taze aşıklar, kameraları görünce şaşkınlık yaşadı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz Ekim ayında katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin, ertesi öğle saatlerinde ise hastaneden serum fotoğrafı paylaşmıştı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

Genç oyuncu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı kareye, "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düşmüş; Şahin'e 'geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.

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