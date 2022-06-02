Güzel oyuncu Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Fena yakalandılar!

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan güzel oyuncu Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı. Bahar Şahin aşk yeminini ise kendisi gibi oyuncu Oktay Çubuk'la bozdu.