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Haberler Galeri Hadise Sinan Akçıl'ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl'dan olay yorum
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:09

Hadise Sinan Akçıl'ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl'dan olay yorum

Ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren popçu Hadise, son olarak Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı. Her hareketi olay olan ünlü isim bu kez eski sevgilisi Sinan Akçıl ile gündeme geldi. Hadise, Sinan Akçıl'ın evinin karşısındaki billboardlara kendi dev posterini astırmıştı. Sosyal medyada bir sayfa bu haberi hatırlatınca Sinan Akçıl'ın cevabı olay oldu.

Hadise Sinan Akçıl’ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl’dan olay yorum

Şarkıcı Hadise ile Sinan Akçıl'ın aşkı bir döneme damga vurmuştu. İkili bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı.

Hadise Sinan Akçıl’ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl’dan olay yorum

Hadise, Akçıl ile ilişki yaşadıkları 2009 senesi Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil etmişti. Akçıl, "Düm Tek Tek" şarkısına imzasını atmıştı.

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Hadise Sinan Akçıl’ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl’dan olay yorum

Akçıl, geçtiğimiz yıl Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söylemişti. Dinçerler hakkında konuşan Akçıl, "Çok düzgün bir çocuk" ifadesini kullanmıştı.

Hadise Sinan Akçıl’ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl’dan olay yorum

ENGELLEMİŞTİ...

Mehmet Dinçerler, kapatmış olduğu Instagram hesabını açtıktan sonra Sinan Akçıl'ı takipten çıkartmıştı. Bununla da yetinmeyen genç iş insanı, Hadise'nin eski sevgilisi olan Sinan Akçıl'ı engellemişti.

Hadise Sinan Akçıl’ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl’dan olay yorum

EVİNİN KARŞISINA DEV POSTERİNİ ASTIRMIŞTI

Öte yandan iki eski sevgili 2011 yılında aynı anda albüm çıkarmıştı. Ayrılık sonrası Hadise, Sinan Akçıl'a nispet yaparcasına yeni albümünün posterini onun evinin karşısına astırmıştı.

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