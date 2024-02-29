Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
14:09
Hadise Sinan Akçıl'ın evinin karşısındaki billboardlara dev posterini astırmıştı! Eski defterleri açan Sinan Akçıl'dan olay yorum
Ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren popçu Hadise, son olarak Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı. Her hareketi olay olan ünlü isim bu kez eski sevgilisi Sinan Akçıl ile gündeme geldi. Hadise, Sinan Akçıl'ın evinin karşısındaki billboardlara kendi dev posterini astırmıştı. Sosyal medyada bir sayfa bu haberi hatırlatınca Sinan Akçıl'ın cevabı olay oldu.