Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video

Ünlü şarkıcı Hadise, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündemde. Ünlü şarkıcı son olarak evindeki partide yaptığı çılgın dansla gündem oldu. Temizlik sopasıyla dans eden Hadise'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.