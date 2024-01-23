Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video
Ünlü şarkıcı Hadise, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündemde. Ünlü şarkıcı son olarak evindeki partide yaptığı çılgın dansla gündem oldu. Temizlik sopasıyla dans eden Hadise'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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