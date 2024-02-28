Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez aradığı aşkı bakın kimde buldu! Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti.
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