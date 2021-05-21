HaberlerGaleri Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 15:37Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:55
Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu!
Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası sonrası Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldıkları haberleri gündeme geldi. İkilinin henüz bu konu hakkında açıklama yapmamaları dikkat çekerken eskiden olduğu gibi birlikte paylaşımda bulunmamaları da iddialar güçlendiriyor. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Hadise son olarak sosyal medya hesabında nostalji rüzgarları estirdi. Arşivinden fotoğraflar paylaşan Hadise'nin estetiksiz halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte şarkıcı Hadise'nin değişimi...