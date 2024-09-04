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Haberler Galeri Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:51

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 yıllık ilişkilerini bugün Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle resmileştirdi. Evlenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü adeta ünlü akınına uğradı. Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a, Hülya Avşar'dan Demet Akalın'a kadar birçok ünlü isim davette ünlü çifti yalnız bırakmadı. Hülya Avşar, ünlü çiftle ilgili sorulara cevap verirken Çağla Altunkaya'yı övmelere doyamadı. İşte Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya'yı övdüğü o anlar!

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

4 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, bugün düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

Yılın düğününde ünlü çiftin sürat teknesiyle girişi çok konuşuldu. Düğün adeta ünlüler geçidine sahne oldu.

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Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI!

Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a, Hülya Avşar'dan Demet Akalın'a kadar birçok ünlü isim davette ünlü çifti yalnız bırakmadı.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

YENİ GELİNİ ÖVMELERE DOYAMADI!

Hülya Avşar, ünlü çiftle ilgili sorulara cevap verirken Çağla Altunkaya'yı övmelere doyamadı.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı'nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya'yı övdü!

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

"İYİ AİLE TERBİYESİ ALMIŞ"

Hülya Avşar, "Allah mesut etsin. Ben çok sevindim. Uzun zamandır birlikteler. Çağla çok tatlı biri tanışma fırsatı buldum, İyi aile terbiyesi almış. Acun da çok mutlu, Allah mutlu etsin" dedi.

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