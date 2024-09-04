Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!

"İYİ AİLE TERBİYESİ ALMIŞ"

Hülya Avşar, "Allah mesut etsin. Ben çok sevindim. Uzun zamandır birlikteler. Çağla çok tatlı biri tanışma fırsatı buldum, İyi aile terbiyesi almış. Acun da çok mutlu, Allah mutlu etsin" dedi.