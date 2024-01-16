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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 11:47

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!

Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu'yla evlendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1998 yılında Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına aldı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, her zaman magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Daha dünyaya gelmeden magazin basının ilgi ile takip etmeye başladığı Zehra, 26 yaşına girdi. Kaya Çilingiroğlu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımla kutladı. Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi de ablasının doğum günün unutmadı Kaya ablasıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun sekiz yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına girdi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!

Kaya Çilingiroğlu, kızının yeni yaşını eski fotoğraflarıyla kutladı...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!

Zehra'nın dünden bugüne birçok fotoğrafını paylaşan Çilingiroğlu, altına "Hep mutlu olacaksın" notunu düştü.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra yeni yaşına girdi | Video

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!

Kardeşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ablası Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutladı.

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