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Haberler Galeri Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:16

Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne konuk olan Popstar Mehtap pavyon sorusuna "Bir sevişmedikleri kalıyor" yanıtını verdi. Yıldızı Popstar yarışmasıyla parlayan Mehtap Yılmaz, sosyal medyaya damga vurdu. Mehtap Yılmaz'ın açıklamaları magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Popstar Mehtap'ın şarkıcı Hülya Avşar'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Popstar yarışmasıyla tanınan, tarzıyla ve güçlü sesiyle dikkat çeken Mehtap Yılmaz, son günlerde yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Son olarak ise Hülya Avşar ile akraba olduklarını açıklayan Mehtap Yılmaz, herkesi şaşırtmıştı...

Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

'Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan" diyen Mehtap Yılmaz, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu oldu. Yakın arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin gönlünde taht kurmuştu.

Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz yıl pıhtı atması sebebiyle gece yarısı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

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Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

Yoğun bakımdan çıkarılan ve odaya alınan Popstar Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

Sağlığına kavuşan ünlü isim, Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuştu.

Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

''HÜLYA AVŞAR BENİM ÖZ KUZENİM"

Mehtap Yılmaz, sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendisini arayan soran ünlülere teşekkür etmişti.

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