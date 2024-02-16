Hülya Avşar sordu Popstar Mehtap yanıtladı! Mehtap Yılmaz’dan bomba açıklamalar!

'Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan" diyen Mehtap Yılmaz, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu oldu. Yakın arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin gönlünde taht kurmuştu.