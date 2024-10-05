Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!
Giriş Tarihi: 05.10.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:49

Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz gün A PARA'da yayınlanan 'Biz Bize' programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, programda kendi ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, aşka kapılarını kapatmadığını belirtti. "Flörtöz bir kadınım. Birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı, anında saygım biter" diyen Hülya Avşar'ın açıklamaları sosyal medyada da ilgi topladı. İşte Hülya Avşar'ın o açıklamaları!

Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Biz Bize'nin yeni sezon konuğu Hülya Avşar oldu.

Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

HÜLYA AVŞAR'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, programda kendisiyle ve özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar'dan 'Aşka kapılarınızı kapattınız mı?' sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

"ANINDA SAYGIM BİTER…"

'Aşka kapılarınızı kapattınız mı?' sorusunu içtenlikle cevaplayan Avşar, "Birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı, anında saygım biter" diye konuştu.

Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

"KENDİMİ AŞKA KAPATMADIM"

Ayrıca Avşar, "Aşkı, flörtü seven bir kadınım. Kendimi aşka kapamadım ama çok sevmem lazım. Ayrıca kendimden küçük biriyle beraber olmak bana cazip gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

"HEM GURUR DUYUYORUM HEM DE HOŞUMA GİDİYOR"

Kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilgili de sorularını cevaplandıran sanatçı, "Ben Zehra doğduktan sonra hayatımı ona göre ayarladım. İç mimar oldu ve işe başladı. Bana hava atabiliyor. Öbür türlü oyuncu olsaydı bana hava atamazdı. Hem gurur duyuyorum hem de hoşuma gidiyor" dedi.

SON DAKİKA