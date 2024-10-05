Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!

"HEM GURUR DUYUYORUM HEM DE HOŞUMA GİDİYOR"

Kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilgili de sorularını cevaplandıran sanatçı, "Ben Zehra doğduktan sonra hayatımı ona göre ayarladım. İç mimar oldu ve işe başladı. Bana hava atabiliyor. Öbür türlü oyuncu olsaydı bana hava atamazdı. Hem gurur duyuyorum hem de hoşuma gidiyor" dedi.