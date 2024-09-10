Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi bugün İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde İsveç’te yürürlüğe giren ve evliliği 5 yıl ile sınırlandıran kararla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı, SABAH Gazetesi’ne verdiği yaklaşık 20 yıl önceki röportajını paylaşarak, bu kararı daha önce öngördüğünü belirtti. İşte ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın dikkatleri üzerine çektiği o paylaşımın detayları!