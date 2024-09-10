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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 10.09.2024 20:58 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:16

Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde İsveç'te yürürlüğe giren ve evliliği 5 yıl ile sınırlandıran kararla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı, SABAH Gazetesi'ne verdiği yaklaşık 20 yıl önceki röportajını paylaşarak, bu kararı daha önce öngördüğünü belirtti. İşte ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın dikkatleri üzerine çektiği o paylaşımın detayları!

Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

Sosyal medyayı sık kullanan ve Youtube'da her hafta program yapan ünlü sanatçı Hülya Avşar, bugünkü paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

İSVEÇ'TE 5 YILLIK EVLİLİK KARARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

İsveç'te evliliklerin 5 sene ile sınırlandırılması kararı, sosyal medyada yankı bulurken, Hülya Avşar bu kararla ilgili yaptığı paylaşımla ilgi topladı.

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Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

AVŞAR'DAN İLGİ ÇEKEN PAYLAŞIM!

Hülya Avşar daha önceki programlarında ve röportajlarında evlilikle ilgili yaptığı açıklamalarda bunu söylediğini vurguladı.

Hülya Avşar'ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi bugün İsveç'te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar'ın dikkat çeken o paylaşımı!

Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

"İSVEÇ SÖZ DİNLİYOR"

Bugün konuyla ilgili bir videosunu paylaşan Avşar, "Aferin İsveç'e bak nasıl söz dinliyor :)" notunu ekledi.

Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

SABAH'A RÖPORTAJ VERDİ: "20 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİM…"

Yaklaşık 20 sene önce SABAH Gazetesi'ne verdiği röportajını da paylaşan ünlü sanatçı, "Bunu da 20 yıl önce söylemişim, ama 2 yıl az olmuş biraz. Bence 5 yıl daha iyi" açıklamasını yaptı.

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