Hülya Avşar’ın 20 yıl önce verdiği evlilik reçetesi İsveç’te yürürlüğe kondu! İşte Hülya Avşar’ın dikkat çeken o paylaşımı!

SABAH'A RÖPORTAJ VERDİ: "20 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİM…"

Yaklaşık 20 sene önce SABAH Gazetesi'ne verdiği röportajını da paylaşan ünlü sanatçı, "Bunu da 20 yıl önce söylemişim, ama 2 yıl az olmuş biraz. Bence 5 yıl daha iyi" açıklamasını yaptı.