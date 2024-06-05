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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler'in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:46

Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler'in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu. Berfu Yenenler, Hülya Avşar'a yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e verdiği cevap magazin gündeminde yankı uyandırdı. Yaşananlardan sonra bugün bir etkinliğe katılan Eser Yenenler, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İşte Eser Yenenler'in o açıklaması!

Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler’in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi.

Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler’in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!

Çift, ilk çocukları Kuzey'i evlendikleri sene, 2021'de ise ikinci oğulları Mete'nin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

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Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler’in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!

HÜLYA AVŞAR'IN PROGRAMINA KATILDI

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler’in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!

AVŞAR'IN VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Hülya Avşar, "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını verdi. İkilinin bu sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler’in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!

ESER YENENLER'İN CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananlardan sonra bugün bir etkinliğe katılan Eser Yenenler, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

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