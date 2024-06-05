Hülya Avşar’ın programında Berfu Yenenler'in açıklamaları çok konuşulmuştu! Eser Yenenler’den açıklama!
Eser Yenenler’in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün Hülya Avşar’ın Youtube kanalına konuk oldu. Berfu Yenenler, Hülya Avşar’a yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e verdiği cevap magazin gündeminde yankı uyandırdı. Yaşananlardan sonra bugün bir etkinliğe katılan Eser Yenenler, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İşte Eser Yenenler’in o açıklaması!
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