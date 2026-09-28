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Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:16

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı'nda unutulmaz sürpriz! 

Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz karakteri Hürrem Sultan'ın repliğiyle video çeken iki genç kız, Çırağan Sarayı'nda hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Bir anda kadraja girerek hayranlarına eşlik eden Meryem Uzerli'nin sempatik tavırları ve çekim sonrasındaki ricası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Baştan Muhteşem Yüzyıl olmak üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Gecenin Kraliçesi gibi birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Sadece kariyerindeki başarılarıyla değil, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren 43 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda 7.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından son olarak dikkat çeken bir kare yayınlamıştı.

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Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

27 Eylül'de Çırağan Sarayı'nı ziyaret eden iki genç kız, dizinin unutulmaz sahnelerinden birini canlandırmak üzere video çekmeye başladı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı'nda unutulmaz sürpriz! | Video

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Hürrem Sultan'ın hafızalara kazınan repliklerinden birini kullanan kadınlar, tam o esnada büyük bir tesadüf yaşayarak mekanda bulunan Meryem Uzerli ile karşılaştı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

"BUNU BANA DA GÖNDERİR MİSİNİZ?"

Hayranlarının ricasını kırmayarak kameranın karşısına geçen Uzerli, genç kızlarla birlikte "Ben bir şey istiyorsam mutlak suretle alırım" repliğini söyledi.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Çekimin tamamlanmasının ardından ünlü oyuncunun "Bunu bana da gönderir misiniz?" diyerek videoyu istemesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, kullanıcılar tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

KOMŞUSUNA DA SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Meryem Uzerli'nin Çırağan Sarayı'nda yaşadığı bu anlar, son dönemde gündeme gelen tek "Muhteşem Yüzyıl" tesadüfü olmadı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde kaldığı otel odasının yanından dizi sesleri duyunca komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark etmiş ve kapısını çalarak hayranına unutulmaz bir sürpriz yapmıştı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Yan odadaki misafirlerin kendisinin de Hürrem Sultan karakterine hayat verdiği Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediğini anlayan Uzerli, o anları kayda almıştı.

Otel odasında komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! | Video

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Kendi kendine durup düşündükten sonra kararını veren ünlü oyuncu, kapıyı çalarak yan odadaki komşusuna sürpriz yapmıştı. Kapıda bir anda Hürrem Sultan'ı karşılarında gören otel misafirleri ise büyük bir şaşkınlık ve şok yaşamıştı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Meyrem Uzerli kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girmişti.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Güzelliği ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uzerli, geçen günlerde de gençlik arşivini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

22 yaşındaki halini paylaşan ünlü oyuncu, duru güzelliği ve doğal haliyle adeta göz doldurmuştu.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Uzerli'nin nostaljik paylaşımı da, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

NOSTALJİK PAYLAŞIMLA GEÇMİŞE GİDEN DİĞER İSİM: AHU YAĞTU

Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Ahu Yağtu, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, geçen günlerde kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir kareyle gündeme gelmişti.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Ahu Yağtu'nun televizyon dünyasındaki bu popülerliğe henüz ulaşmadığı, podyumlarda yeni yeni boy gösterdiği 90'lı yıllara ait bir gençlik fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyememişti. Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki o doğal ifadeyi korumuş olması dikkatli gözlerden kaçmamıştı.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Kariyerine model olarak adım atıp ardından televizyon dünyasında kendine yer edinen ismin bu nostaljik fotoğrafı, takipçilerini geçmişe götürmüştü.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

YEŞİLÇAM GÜZELİ DE GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ...

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı’nda unutulmaz sürpriz!

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

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