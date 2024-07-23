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Haberler Galeri Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:15

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ünlü sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, bu mutlu anlarını paylaştı. Ezildi, bugün apar topar ameliyata alındı. Bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren fenomen narkoz sonrası nişanlısını sayıkladı. İşte Kadir Ezildi'nin o anları!

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

Temizlik takıntısıyla bilinen ve ün kazanan fenomen Kadir Ezildi, son günlerde özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor.

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Kadir Ezildi, Gamze Türkmen'le nişanlandı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hızlı bir şekilde nişanlanan Ezildi, bugün apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

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Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

NARKOZ SONRASI SÖYLEDİKLERİYLE BU KEZ DE GÜNDEME GELDİ

Bel fıtığı şikayetiyle ameliyata alınan Ezildi, narkoz sonrası söyledikleriyle de magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

"ÇOK ÖZLEDİM…"

Fenomen, "Gamze, gelseydi… Çok özledim. Burada olsa keşke!" dedi.

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve sunucu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

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