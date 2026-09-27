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Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay 'Perihan teyzesini' yalnız bırakmadı...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:34
Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay 'Perihan teyzesini' yalnız bırakmadı...
Pankreas kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren usta oyuncu Gül Onat'ı, Sihirli Annem dizisindeki eski rol arkadaşı İnci Türkay ziyaret etti. Onat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal kare kısa sürede büyük ilgi gördü.