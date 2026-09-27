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Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:34

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay 'Perihan teyzesini' yalnız bırakmadı...

Pankreas kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren usta oyuncu Gül Onat'ı, Sihirli Annem dizisindeki eski rol arkadaşı İnci Türkay ziyaret etti. Onat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.''

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Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Sağlık durumu merak konusu olan usta oyuncunun tedavi sürecini sevenleri yakından takip ediyor.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

AMELİYAT OLDU

Tedavi sürecindeki gelişmeleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Gül Onat Duman, bir kez daha operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Kanserle mücadele ediyordu! Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ameliyat oldu: "Kuyruğu dik tutuyorum" | Video

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Usta sanatçı, sağlık mücadelesindeki son tabloyu ve moralini nasıl yüksek tuttuğunu şu sözlerle aktarmıştı: "Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız, bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin."

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

TABURCU OLMUŞTU

Gül Onat, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu olmuştu.

Tedavisinin ardından evine dönen Onat, hastane çıkışında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Hastaneden taburcu olduğumda böyle neşeli oluyorum" notunu düşmüştü.

Kanserle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat geçirdiği ameliyat sonrası taburcu oldu! Neşeli paylaşımı dikkat çekti | Video

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

SİHİRLİ ANNEM'İN YILDIZI 'PERİHAN TEYZESİNİ' YALNIZ BIRAKMADI...

Sağlık durumu sevenleri ve sanat camiası tarafından yakından takip edilen Gül Onat'ı, uzun yıllar birlikte rol aldığı "Sihirli Annem" dizisindeki meslektaşı İnci Türkay ziyaret etti.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Usta oyuncu o anları Instagram hesabından "Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin" notuyla sevenlerine paylaştı.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

"KELTOŞ BEN"

Kanser tedavisi nedeniyle dökülen saçlarını kazıtan Gül Onat, geçen günlerde de bu görüntüsünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yakın bir arkadaşıyla çekildiği fotoğrafını yayınlayan usta oyuncu, paylaşımına "Keltoş ben" notunu düşmüştü. Kısa sürede gündem olan bu karenin ardından Onat'a dostlarından ve takipçilerinden çok sayıda destek mesajı gelmişti.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Kanser mücadelesiyle gündeme gelen bir diğer ünlü isim de Ece Vahapoğlu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda kanseri yendiğini açıklayan Vahapoğlu tüm sürecini samimiyetle anlatmıştı.

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

IRMAK ÜNAL KANSERE YAKALANDI

Öte yandan Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

47 yaşındaki Irmak Ünal,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

ÜNLÜLER BAKIN BAŞKA HANGİ HASTALIKLARLA MÜCADELE ETMİŞ...

KOAH'A YAKALANDI

1945 yılında Adana'da doğan Salih Güney, hem müthiş oyunculuğuyla hem de karizmasıyla gönülleri fethetmişti. Şimdilerde 80 yaşında olan Güney, Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Doktor muayenesine gittiğini söyleyen 80 yaşındaki usta oyuncu, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıklamıştı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Kanserle mücadele eden Gül Onat’a sürpriz ziyaret! Sihirli Annem’in yıldızı İnci Türkay ’Perihan teyzesini’ yalnız bırakmadı...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

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