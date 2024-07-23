Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:35
Kanserle savaşan Tanyeli'nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime 'git kendi hayatı kur' dedim...
Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran ünlü oryantal Tanyeli şimdilerde pankreas kanseri ile mücadele ediyor. Bir süredir tedavi gören Tanyeli'nin zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz eşi İlker Sünnili oldu. Sanatçı dostlarının da hiç yalnız bırakmadığı Tanyeli son olarak 11. evlilik yıl dönümlerini kutladıkları gecede eşi ile kameralara poz verdi. İlk eşini kanserden kaybeden İlker Sünnili 11 yıldır evli olduğu Tanyeli ile ikinci sefer yaşadığı zorlu süreç hakkında konuşurken Tanyeli de eşinin desteğinden bahsetti...