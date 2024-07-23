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Haberler Galeri Kanserle savaşan Tanyeli'nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime 'git kendi hayatı kur' dedim...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:35

Kanserle savaşan Tanyeli'nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime 'git kendi hayatı kur' dedim...

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran ünlü oryantal Tanyeli şimdilerde pankreas kanseri ile mücadele ediyor. Bir süredir tedavi gören Tanyeli'nin zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz eşi İlker Sünnili oldu. Sanatçı dostlarının da hiç yalnız bırakmadığı Tanyeli son olarak 11. evlilik yıl dönümlerini kutladıkları gecede eşi ile kameralara poz verdi. İlk eşini kanserden kaybeden İlker Sünnili 11 yıldır evli olduğu Tanyeli ile ikinci sefer yaşadığı zorlu süreç hakkında konuşurken Tanyeli de eşinin desteğinden bahsetti...

Kanserle savaşan Tanyeli’nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime ’git kendi hayatı kur’ dedim...

1 yıl önce kanser teşhisi konulan ve hızla tedavi süreci başlatılan oryantal Tanyeli'yi bu mücadelesinde eşi, çocukları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Kanserle savaşan Tanyeli’nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime ’git kendi hayatı kur’ dedim...

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı.

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Kanserle savaşan Tanyeli’nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime ’git kendi hayatı kur’ dedim...

Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli'nin tedavi süreci devam ediyor. Tanyeli'nin zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz eşi İlker Sünnili oldu.

Kanserle savaşan Tanyeli’nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime ’git kendi hayatı kur’ dedim...

Sanatçı dostlarının da hiç yalnız bırakmadığı Tanyeli son olarak 11. evlilik yıl dönümlerini kutladıkları gecede eşi ile kameralara poz verdi.

Kanserle savaşan Tanyeli’nin en büyük destekçisi eşi! 11. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tanyeli: Eşime ’git kendi hayatı kur’ dedim...

İlk eşini kanserden kaybeden İlker Sünnili 11 yıldır evli olduğu Tanyeli ile ikinci sefer yaşadığı zorlu süreç hakkında konuşurken Tanyeli de eşinin desteğinden bahsetti...

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