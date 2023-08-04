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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 10:21

Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç aldatması hiç kuşkusuz magazin tarihinin en çok konuşulan olayları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki Kaya Çilingiroğlu muhabirlerin Ferrari sorusunu Feraye diye anlayınca kendini ele vermiş Hülya Avşar ile evliliği de 2005 yılında sona ermişti. Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik de 2014 yılında noktalandı. Uzun zamandır adını aşk dedikodularından uzak tutan Kaya Çilingiroğlu son olarak genç sevgilisiyle görüntülendi. Şimdilerde çok iyi dost olan eski eşlerden Hülya Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı soruldu. İşte Avşar Kızı'nın yorumu...

Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar’dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş objektiflere takıldı. Şimdilerde çok iyi dost olan eski eşlerden Hülya Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı soruldu. Çilingiroğlu'nu tebrik ettiğini söyleyen Hülya Avşar, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar’dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç aldatması hiç kuşkusuz magazin tarihinin en çok konuşulan olayları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki Kaya Çilingiroğlu muhabirlerin Ferrari sorusunu Feraye diye anlayınca kendini ele vermiş Hülya Avşar ile evliliği de 2005 yılında sona ermişti. Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik de 2014 yılında noktalandı.

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Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar’dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Daha önce Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç ile evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu, uzun süreden sonra ilk kez kız arkadaşıyla görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar’dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Uzunca süredir adını aşk dedikodularından uzak tutan Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde Etiler'deydi. 59 yaşındaki Çilingiroğlu, bir kafede yeni kız arkadaşı ile sarmaş dolaş otururken yakalanmıştı.

Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar’dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Görüntülendiklerini fark eden Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi objektiflere gülümsemişti.

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