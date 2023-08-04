Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 10:21

Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi: Aile kalabalıklaşıyor...

Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç aldatması hiç kuşkusuz magazin tarihinin en çok konuşulan olayları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki Kaya Çilingiroğlu muhabirlerin Ferrari sorusunu Feraye diye anlayınca kendini ele vermiş Hülya Avşar ile evliliği de 2005 yılında sona ermişti. Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik de 2014 yılında noktalandı. Uzun zamandır adını aşk dedikodularından uzak tutan Kaya Çilingiroğlu son olarak genç sevgilisiyle görüntülendi. Şimdilerde çok iyi dost olan eski eşlerden Hülya Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı soruldu. İşte Avşar Kızı'nın yorumu...