Hülya Avşar'ın plajda dans şovu gündem oldu | Video

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği, spor aşkı ve tarzıyla her zaman olduğu gibi yine adından söz ettiriyor. 59 yaşındaki Avşar, sosyal medya hesabından plajda dans ettiği anları paylaştı. İşte gündem olan o dans...