Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 06:57

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Anne-oğul alışverişe gelerek mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren ikili, sonrasında da karşılıklı kahve içip keyif yaptı. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun olmuştu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya gelmişti. Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

ANNE-OĞUL ALIŞVERİŞTE

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Anne-oğul alışverişe gelerek mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren ikili, sonrasında da karşılıklı kahve içip keyif yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Hülya Avşar ile evliliğinin bitmesine sebep olan ilişkisini 2009 resmiyete döken Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç'dan 2014 yılında boşanmıştı. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğulları 17 yaşındaki Hüseyin Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuştu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya gelmişti. Kaya Çilingiroğlu'ndan oğlu Hüseyin Kaya ile yeni paylaşım geldi.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun olmuştu.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

SON DAKİKA