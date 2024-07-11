Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
06:57
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Anne-oğul alışverişe gelerek mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren ikili, sonrasında da karşılıklı kahve içip keyif yaptı. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun olmuştu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya gelmişti. Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...